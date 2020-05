Serie A, Spadafora ribadisce: “E’ ancora impossibile stabilire una data per la ripresa”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, presente oggi alla Camera dei Deputati, ha fatto il punto della situazione sulla possibile ripartenza della stagione calcistica: “Negli ultimi giorni il dibattito è diventato sempre più aspro. L’idea di stabilire subito la data della ripresa del campionato, contrasta con quella di definire i passi da svolgere sulla base dell’andamento dei dati. In Europa, in questo momento, le uniche date certe sono quelle dei Paesi che hanno deciso di annullare i campionati. Anche l’Inghilterra ha rinviato di un’altra settimana la ripresa degli allenamenti. Di fronte alle pressioni, non posso che ribadire la mia linea: spero che i campionati possano riprendere regolarmente. Tuttavia oggi è ancora impossibile definire una data certa, poiché dobbiamo vedere come sarà la curva dei contagi nelle prossime due settimane, dal momento che solo due giorni fa il Paese è entrato nella fase due. Soltanto dopo le valutazioni del comitato tecnico-scientifico il Governo potrà decidere”.

