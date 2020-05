Serie A, Spadafora: “L’obiettivo non è solo ricominciare il campionato, ma anche finirlo”

MILANO – In un’intervista ai microfoni di ‘Italpress’, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato nuovamente a parlare della possibilità che il campionato ricominci: “Tutti speriamo che il calcio possa ripartire il prima possibile, ma al momento non ci sono certezze. Se le curve dei contagi scenderanno ancora, allora potremo confermare la data prevista per la ripartenza ma dobbiamo arrivarci gradualmente, muovendoci con prudenza e responsabilità”.

RISCHIO NUOVO STOP – “Capisco che in caso di positività tra i giocatori un’altra sospensione potrebbe incidere in maniera determinante sul prosieguo della stagione, per questo stiamo prendendo in considerazione tutte le soluzioni possibili e validate dai medici. L’obiettivo che dobbiamo perseguire non è solo quello di far ripartire il campionato, ma di riuscire anche a terminarlo”.

SUL PROTOCOLLO – “Ora non dobbiamo abbassare la guardia, dato che non abbiamo certezze sull’evoluzione del virus. Per questo abbiamo scelto di procedere gradualmente. Qualora i dati fossero ancora incoraggianti, potremmo pensare di adottare regole meno stringenti, viceversa dovremmo necessariamente fare il contrario”.

