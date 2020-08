Serie A – Slitta il termine per i fondi interessati alla media company

MILANO – Secondo quanto riferisce l’Ansa, sarà domani e non oggi il termine fissato dalla Lega Serie A per la presentazione di offerte tassativamente vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla media company. Che verrà costituita per la gestione dei diritti tv e commerciali. cambia anche il giorno di assemblea, prevista inizialmente il 2 settembre, la nuova data è invece l’otto, dello stesso mese. Tutto questo è stato deciso per dare più tempo alle venti società di studiare le proposte.