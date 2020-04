Serie A – Si va verso un nuovo rinvio degli allenamenti

MILANO – La ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 4 maggio, potrebbe slittare a mercoledì 13 o, come ulteriore alternativa, a lunedì 18. Il Ministero dello Sport non sembra pienamente convinto del protocollo di sicurezza stilato dallo staff medico della FIGC. Domani andrà in scena, in videoconferenza, un confronto tra Gabriele Gravina, il quale spinge per ripartire già dal 4 e il Ministro Vincenzo Spadafora, che dal canto suo ritiene che non ci siano ancora le condizioni necessarie per riprendere allenamenti e campionati.

