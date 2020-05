Serie A, si pensa ad una doppia ripartenza: i dettagli

MILANO – Nuova ipotesi per la ripresa della Serie A, che verrà probabilmente presentata al Ministro Vincenzo Spadafora nel decisivo vertice che si terrà giovedì. Stando alla Gazzetta dello Sport, si sta pensando ad una doppia ripartenza: l’idea è quella di far disputare il 13 giugno le 4 partite che erano state rinviate nel venticinquesimo turno, ovvero Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma. In questo modo il 20 giugno le squadre ricomincerebbero a giocare avendo disputato lo stesso numero di partite e il campionato ripartirebbe, per tutti, dalla ventisettesima giornata.

