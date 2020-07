Serie A, si chiude questa sera la 35esima giornata. Juve, match point scudetto

MILANO – Questa sera andranno in scena le ultime due partite della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: Udinese-Juventus alle 19.30 e Lazio-Cagliari alle 21.45. Si tratta di due sfide che potrebbero emanare due verdetti importantissimi: in caso di vittoria, la squadra di Maurizio Sarri si confermerebbe ufficialmente Campione d’Italia. All’Olimpico invece, qualora ottenesse i tre punti la Lazio conquisterebbe l’aritmetica qualificazione in Champions League dopo tredici anni.

