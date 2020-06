Serie A – Proposta l’esclusione dal campionato per chi non rispettasse il protocollo

MILANO – In questi giorni gli ispettori della Procura Federale stanno facendo visita ai centri sportivi delle varie società di Serie A, per controllare che venga rispettato il protocollo sanitario stabilito da FIGC e CTS. Lunedì 8 giugno, in occasione della riunione federale, verrà valutata e, forse, approvata, una proposta emersa nelle ultime ore: esclusione dal campionato per le squadre che non rispettano il protocollo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live