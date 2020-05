Serie A, Pozzo: “Manca solo l’ufficialità per la ripresa, ma il 13 giugno è presto”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘Il Gazzettino’, Gianpaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha ribadito di essere contrario alla ripresa del campionato il 13 giugno: “Va bene che la stagione riprenda, ma non il 13 giugno. Lo chiedono i preparatori atletici. Io non ho inventato nulla, ho semplicemente dato voce a un’esigenza fisiologica dei calciatori e di chi deve prepararli. La ripresa del campionato sarà molto insidiosa, soprattutto per l’aspetto infortuni. Ma adesso non resta che aspettare l’ufficialità della cosa”.

