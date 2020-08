Serie A, positivi al Covid anche due calciatori del Torino

MILANO – Aumentano i casi di Covid-19 tra i calciatori di Serie A. Oggi, oltre a Petagna del Napoli, sono stati trovati positivi anche due tesserati del Torino, di cui non sono ancora stati resi noti i nomi. Di seguito, il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra”.

