MILANO – Non solo un giocatore della Roma, ma anche tre tesserati del Cagliari sono positivi al Coronavirus. I nomi non sono ancora stati resi noti, in attesa anche dell’esito del secondo tampone. La squadra rossoblu sembra comunque orientata ad annullare il ritiro in programma domani ad Aritzo. I tre calciatori, fortunatamente, stanno bene, sono asintomatici e in isolamento.

