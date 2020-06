Serie A, partite in chiaro? Spadafora: “Ancora nessun accordo”

MILANO – Continua il dialogo fra Vincenzo Spadafora e Sky per trovare un accordo sulla trasmissione in chiaro delle partite del campionato di calcio. Ai microfoni di FanPage, è stato lo stesso Ministro dello Sport a fare il punto della situazione: “Non abbiamo ancora trovato alcun accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità. Sono in corso contatti con Mediaset ed altre reti televisive. Speriamo nei prossimi giorni di riuscire a trovare un’intesa che soddisfi tutti, nel rispetto dei diritti degli abbonati, ma offrendo a tutti gli italiani delle immagini di sport. Visto che gli eventi sono a porte chiuse, credo che sarebbe giusto permettere agli spettatori di vedere almeno un paio di partite. Dobbiamo farlo anche per evitare assembramenti, pur sapendo che ci sono diritti acquisiti che non dobbiamo violare”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live