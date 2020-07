Serie A, oggi in programma sei partite

MILANO – Prosegue il trentacinquesimo turno di Serie A iniziato ieri con Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan. Nella giornata odierna sono in programma sei partite. Si inizia con Parma-Napoli alle 19.30, mentre alle 21.45 toccherà a Torino-Hellas Verona, Spal-Roma, Lecce-Brescia, Inter-Fiorentina e il derby della Lanterna fra Sampdoria e Genoa, decisivo per la lotta salvezza. Il turno finirà domani sera con Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari.

