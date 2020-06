Serie A, nodo quarantena: parla Gabriele Gravina

MILANO – Non è ancora ufficiale e la questione continua a far discutere, ma alla ripresa del campionato dovrebbe essere confermata la quarantena individuale, nel malaugurato caso in cui un calciatore risultasse positivo al Covid, anziché quella di squadra. Il comitato tecnico-scientifico ha dato il via libera, ma ora serve l’intervento del governo per ufficializzare il provvedimento.

Ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare dell’argomento Gabriele Gravina, presidente della Figc: “Ritengo che il lavoro fatto con il CTS sia un risultato straordinario, con la quarantena leggera che è comunque una quarantena controllata. Sono convinto che avendo avuto l’ok del CTS possa essere un provvedimento di veloce attuazione”.

