Serie A – La Spal espugna il Tardini e vince il derby emiliano

MILANO – Il primo recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, andato in scena all’Ennio Tardini, ha visto la Spal aggiudicarsi il derby emiliano contro il Parma. Un successo che riaccende un po’ le speranze salvezza degli estensi, che si impongono per 1-0 grazie alla rete di Andrea Petagna su calcio di rigore, a venti minuti dal termine. Con questo successo, la squadra di Gigi Di Biagio (prima vittoria per lui) si porta temporaneamente al penultimo posto, in attesa che il Brescia giochi domani la sua partita contro il Sassuolo. L’obiettivo salvezza, però, resta ancora molto lontano.

