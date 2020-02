Serie A, Juventus-Inter potrebbe essere trasmessa in chiaro

MILANO – Salvo clamorosi colpi di scena, la sfida-scudetto fra Juventus e Inter, in programma domenica sera all’Allianz Stadium, si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. La partita sarà visibile su Sky che, dal canto suo, sta concretamente pensando di trasmetterla in chiaro su Tv8. Con alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa, ha confermato questa ipotesi anche Marzio Perrelli, executive vice president di Sky: “In una situazione unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità ci guida in questa direzione”.

