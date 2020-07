Serie A, impresa Milan: ecco da quanto tempo la Juve non subiva 4 gol

MILANO – Due imprese nel giro di pochissimi giorni per il Milan: sabato scorso è arrivato il 3-0 contro la Lazio all’Olimpico (dove nessuno aveva vinto in questo campionato), ieri c’è stata la straordinaria rimonta per 4-2 sulla Juventus. Sette gol rifilati alle prime due squadre della classifica. La Juve, inoltre, non subiva quattro reti in una partita di Serie A persino dal 20 ottobre del 2013, quando perse a Firenze, sempre in rimonta da 0-2 a 4-2. Un dato che aumenta ulteriormente i meriti della squadra di Stefano Pioli.

