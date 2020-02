Serie A – Il Sassuolo ribalta la Spal e vince nel finale

MILANO – Vittoria dal peso specifico enorme per il Sassuolo, che si aggiudica il derby emiliano sul campo della Spal. Un successo in rimonta che fa volare i neroverdi a ventinove punti in classifica. Al vantaggio della Spal, firmato nel primo tempo da Bonifazi, rispondono Caputo e, nel finale, Boga. La squadra di De Zerbi si porta momentaneamente a più tredici sulla zona retrocessione, mentre la Spal resta ultima con quindici punti e si fa sempre più concreta l’ipotesi esonero per Semplici.