Serie A, il protocollo non convince. Giulini: “Si rischia di non finire il campionato”

MILANO – Il via libera del governo alla ripresa del calcio non ha sciolto tutti i dubbi che ruotano attorno al campionato. Anzi. Il protocollo sanitario approvato dal CTS prevede la quarantena collettiva qualora anche un solo calciatore risultasse positivo al Covid, rendendo così molto complicata la regolare conclusione del torneo. Rischio messo in risalto anche da Giulini, presidente del Cagliari.

LE SUE PAROLE – “Vivremo la ripresa con la spada di Damocle del protocollo sanitario. Se dopo il 20 giugno dovesse essere trovato un caso positivo in Serie A, e una conseguente quarantena da parte dell’intero club, si metterebbe a serio rischio l’intera conclusione del campionato”.

