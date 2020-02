SERIE A – Il Napoli crolla contro il Lecce. Pandev gela il Cagliari

MILANO – Si è da poco conclusa la 23esima giornata di Serie A, in attesa di Parma-Lazio alle 18.00 e del derby meneghino di questa sera. Risultati inaspettati e sorprendenti come la sconfitta del Napoli contro il Lecce e la vittoria del Genoa sul Cagliari. Vittoria sfumata, in ottica salvezza, del Brescia sull’Udinese, visto il pari dei bianconeri al 92esimo con De Paul. La partita delle 12.30 tra Spal e Sassuolo ha visto trionfare i neroverdi. Ecco tutti i risultati:

SPAL-SASSUOLO 1-2

BRESCIA – UDINESE 1-1

NAPOLI – LECCE 2-3

GENOA – CAGLIARI 1-0