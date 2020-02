Serie A – Il Genoa sbanca il Dall’Ara: Bologna battuto 3-0

MILANO – Altra grandissima boccata d’ossigeno per il Genoa, che dopo aver battuto in casa il Cagliari, sbanca il Dall’Ara di Bologna. Gli uomini di Davide Nicola si impongono per 3-0 grazie alle reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito. Da segnalare, tra i padroni di casa, le espulsioni rimediate da Schouten e Denswill. Un successo che tiene il Grifone in zona retrocessione, ma gli permette di portarsi ad una sola lunghezza di distanza dalla Sampdoria che, domani pomeriggio, ospiterà la Fiorentina a Marassi. Il Bologna, dal canto suo, torna a perdere dopo un pareggio e tre vittorie di fila, restando a trentatré punti.

