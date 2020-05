Serie A, il CTS approva il protocollo della FIGC

MILANO – Cresce l’ottimismo attorno alla ripartenza del campionato di Serie A, grazie anche al via libera dato dal Comitato Tecnico-Scientifico al protocollo presentato dalla Federcalcio. Tuttavia resta da sciogliere il nodo più grande poiché, stando alle norme attuali, qualora un membro di qualsiasi società risultasse positivo al Covid-19, tutta la squadra dovrebbe essere sottoposta a quarantena e, quindi, il campionato verrebbe nuovamente interrotto. Inoltre, va definita anche la situazione riguardante gli orari delle partite, con molti calciatori che reputano improponibile giocare di pomeriggio in piena estate.

