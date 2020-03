Serie A – Gattuso sui rinvii: “Decisione che non trovo corretta”

MILANO – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio1 la decisione di rinviare le 5 partite che dovevano disputarsi a porte chiuse: “Ho letto che si giocheranno il 13 maggio e non lo trovo corretto. Penso che fosse necessario farle giocare subito. O si gioca tutti a porte chiuse o si rinviano tutte le partite, altrimenti non è corretto. Giocare adesso o a maggio ha una valenza diversa. Sappiamo che la priorità è la salute perché è successo qualcosa di grave in tutto il mondo, però se devo esprimere la mia opinione ribadisco che non trovo corretta la scelta di posticipare a maggio 5 partite”.

