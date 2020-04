Serie A, Faggiano: “Il problema non è ricominciare, ma finire. Giocare ad agosto? E’ possibile”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, si è espresso sull’ipotetica ripartenza del campionato di Serie A: “Il problema non è tanto ripartire, ma finire. Perché se poi dovesse ammalarsi qualcuno, ci sarebbe di nuovo un caos e bisognerebbe rifermarsi. Dobbiamo ricominciare quando e dove si può, uniti per qualunque decisione, senza lamentarsi e senza fare carte bollate. Giocare in agosto? Ho fatto il dirigente del Trapani e ci siamo ritrovati, con 40 gradi, a giocare tante partite di domenica alle 15. Si può giocare col caldo, come hanno fatto il Trapani o il Palermo. Magari ci saranno pause ogni 20 minuti nell’arco di una partita, ma si tratterà solo di cambiare abitudini”.

