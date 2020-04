Serie A – Ecco quando potrebbero ricominciare gli allenamenti

MILANO – Ieri sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ufficialmente esteso le restrizioni sul territorio nazionale, alla luce dell’emergenza sanitaria, fino a domenica 3 maggio. Tra i divieti resta quello di far allenare le squadra di calcio nei centri sportivi. I giocatori, dunque, dovranno continuare a svolgere attività fisica, per quanto possibile, da soli nelle rispettive abitazioni. Slitta così la ripresa degli allenamenti che, quindi, potrebbe avvenire lunedì 4 maggio (salvo ovviamente ulteriore proroga delle restrizioni). Se dal 4 maggio ricominciassero gli allenamenti, ci sarebbero buone possibilità di riprendere il campionato di Serie A entro la fine dello stesso mese.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live