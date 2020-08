SERIE A – Ecco quando inizia la prossima stagione

MILANO – La Serie A della prossima stagione ha finalmente una data d’inizio: il 19 settembre. A decidere la nuova data è stato il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano proprio per stabilire le date del campionato 2020/21. Il primo fischio di inizio slitta, dunque, di una settimana rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre. Di conseguenza anche la data della sosta natalizia varierà, infatti i club scenderanno in campo anche il 3 gennaio. L’ultima giornata è invece prevista per il 23 maggio: poi spazio alla Nazionale e all’Europeo.

