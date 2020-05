Serie A – Ecco la data più probabile per la ripresa

MILANO – Serie A, Serie B e Lega Pro ripartiranno, salvo clamorosi colpi di scena. Resta da capire se e come riusciranno ad arrivare al traguardo, per questo resta viva, anche per la Serie A, l’ipotesi dei playoff e playout qualora venisse decretata una nuova sospensione del campionato. Ad oggi non c’è ancora una data ufficiale per la ripresa, ma quella più probabile è sabato 20 giugno. Resta aperto, tuttavia, il dibattito sul protocollo di sicurezza stilato dal Comitato Tecnico-Scientifico e dalla Figc, considerato inattuabile dai medici di molti club.

