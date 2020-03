Serie A – E’ caos, giovedì nuova riunione

MILANO – E’ caos totale in Serie A fra i club che vorrebbero riprendere gli allenamenti il 3 aprile e quelli che spingono per ricominciare prima. A tal proposito, stando al Corriere della Sera, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha indetto una nuova riunione per giovedì, a cui parteciperanno allenatore, giocatori e dirigenti, per fare il punto della situazione sia sulla ripresa degli allenamenti, sia su quella del campionato. Inoltre, il numero uno della Federcalcio è intenzionato anche a confrontarsi con il Governo per capire come e quando ripartire.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...