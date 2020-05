Serie A, domani Consiglio di Lega per il nuovo calendario

MILANO – Dopo il via libera da parte del Governo alla ripresa del campionato, fissata per il 20 giugno, la Lega Serie A è chiamata a stilare il nuovo calendario, tenendo anche conto della Coppa Italia. Per quest’ultima, le date individuate sono il 13 giugno per le semifinali e il 17 per la finale. L’idea al momento è quella di far disputare sabato 20 i recuperi della venticinquesima giornata, così da fare in modo che tre giorni più tardi tutte le squadre ricomincino il campionato con lo stesso numero di turni completati. Domani è in programma un Consiglio straordinario di Lega per definire tutti questi aspetti della ripresa.

