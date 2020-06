Serie A, Di Gennaro: “I playoff sconvolgerebbero tutto”

MILANO – L’ex calciatore e attuale opinionista Antonio Di Gennaro, con un breve trascorso anche al Milan nel 2001, come assistente di Terim, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare della ripresa del campionato: “Ero molto preoccupato che il calcio non potesse ripartire. Poi c’è stata una ripresa generale, con delle precauzioni, e il calcio si è allineato. Dobbiamo però ancora essere molto attenti, il virus non è ancora andato via del tutto”.

SULLA CONCLUSIONE – “Sinceramente spero che non si debba ricorrere ai playoff, perché ciò sconvolgerebbe tutto. Mi auguro che si possa arrivare fino in fondo, sia in Serie A che in Serie B. La quarantena? Hanno provato a ridurla di una settimana, ma il protocollo per ora rimane questo. Certo, 14 giorni sono snervanti, ma è una questione di sicurezza”.

