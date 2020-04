Serie A, De Siervo: “Se non si riparte rischiamo di perdere i nostri campioni”

MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni del quotidiano ‘Repubblica’, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, si è espresso a favore della ripartenza del campionato: “Non giocare significherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che verrebbero a comprare a prezzo di saldo i nostri campioni. Questo è uno dei motivi più grandi per cui la Serie A deve ricominciare”.

