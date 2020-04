Serie A, Dal Pino: “Vogliamo giocare, ma rispetteremo le decisioni del Governo”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘Calcio e Finanza’, Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha commentato le parole del Ministro dello Sport sull’eventuale ripresa del campionato: “Da parte della Lega Serie A ci sarà sempre totale disponibilità ad un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del Ministro Spadafora e il nostro non possano che mirare ad un bene comune. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti ne potremo venire fuori. E’ ovvio che la Lega Serie A voglia giocare a pallone, sarebbe contro natura dire il contrario. Chi ha un mestiere vorrebbe continuare a farlo. Se sarà possibile farlo rispettando norme e protocolli sanitari, bene. Altrimenti ci atterremo rigorosamente alle decisioni del Governo”.

