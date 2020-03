Serie A – Dal Pino: “Si tornerà a giocare solo quando ci saranno le condizioni”

MILANO – Intervistato dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato di quando si potrebbe tornare in campo: “Il calcio ha una responsabilità sociale, che in questo momento sentiamo in maniera ancora più forte. Tutti i club stanno cercando compatti di uscire da questa crisi. Il campionato tornerà ma senza correre rischi, cioè solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. Il calcio oggi ha una sola priorità, la stessa di tutti: sconfiggere il virus”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live