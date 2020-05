Serie A, Dal Pino: “Abbiamo sempre pensato al bene del calcio, vogliamo ripagare la passione dei tifosi”

MILANO – Dopo Gabriele Gravina, anche Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, si è detto assolutamente soddisfatto per aver ottenuto dal Governo l’autorizzazione a far ripartire il campionato: “Ringrazio il Ministro Spadafora e i suoi collaboratori. Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione, serietà e spirito di servizio un periodo del tutto anomalo, difficile e pieno di ostacoli. Abbiamo lavorato sempre con un solo pensiero: il bene del calcio italiano e la difesa del suo futuro, sperando che la Serie A possa tornare ad essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione e l’entusiasmo dei milioni di tifosi che seguono questo sport”.

