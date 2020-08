Serie A – Covid, positivo anche Jeremie Boga

MILANO – Anche un calciatore del Sassuolo è risultato positivo al tampone del Covid-19: si tratta dell’esterno offensivo Jeremie Boga il quale, asintomatico, è stato subito posto in quarantena. Ecco il comunicato del club neroverde: “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...