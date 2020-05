Serie A, che retroscena: “Rifiutata un’enorme proposta di sponsorizzazione”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Antonio Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha svelato un retroscena sulla Serie A: “Io ho fatto il commissario di Lega Serie A per qualche mese. Durante quel periodo ho visto com’erano impegnati i club. Purtroppo fu rifiutata una proposta importantissima di una grande finanziaria internazionale, che sarebbe intervenuta con dieci anni di sponsorizzazione. Non fu accettata l’offerta perché c’era già un contratto pluriennale con altri sponsor”.

