Serie A, Cellino cambia idea: “Proviamo a riprendere il campionato”

MILANO – Fra tutti i presidenti delle venti squadre di Serie A, Massimo Cellino, numero uno del Brescia, è stato il principale sostenitore della tesi secondo cui sia ormai inevitabile annullare questo campionato e occorra provare subito ad organizzare il prossimo. Non solo, ma il patron delle ‘Rondinelle’ era così contrario all’ipotesi della ripresa che minacciava persino di non mandare in campo la sua squadra qualora l’attuale stagione fosse ricominciata. Oggi, però, Cellino si è reso protagonista di un inaspettato dietrofront, come dimostra un’intervista rilasciata ai microfoni di repubblica.it.

LE SUE PAROLE – “Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza: bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici, ma se si gioca io resto al Rigamonti. Non accetto alcun campo neutro”.

