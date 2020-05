Serie A, Capello: “Assurdo pensare di giocare il pomeriggio”

MILANO – In questi giorni uno dei dibattiti più accesi riguarda gli orari delle partite una volta che il campionato ricomincerà. C’è chi ha addirittura proposto di giocare alle 16.30 o alle 17, provocando una dura reazione da parte dei calciatori. In un’intervista a TMW Radio, ne ha parlato Fabio Capello, ex allenatore rossonero: “Chi giocherà la sera sarà favorito, sicuramente. Fa davvero tanta differenza l’orario quando ci sono certe temperature. Chi gioca prima,ad esempio alle 17, farà fatica a recuperare e non è giusto. Per me l’anticipo ci dovrebbe essere alle 19, con le altre partite alle 21.30”.

