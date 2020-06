Serie A, Cairo: “Non si potranno fare gli spareggi in caso di nuovo stop”

MILANO – In un’intervento ai microfoni di Gazzetta.it, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha detto la sua sulla ripartenza del campionato e sul modo in cui potrebbe finire: “Fortunatamente i numeri dei contagi sono in calo e questo mette il calcio in una direzione di marcia che è quella della ripresa. Il campionato ci è mancato, ma tutto il mondo è stato impegnato in una guerra ad una malattia imprevedibile ed era difficile giocare, soprattutto per motivi di sicurezza. Io sono contento che si riparta, è un inno alla speranza e alla passione. Mi auguro che con il calcio riparta tutto lo sport. Conclusione? Spero si finisca regolarmente, ma se si interrompe il campionato di nuovo è perché non si riesce ad andare avanti: in quel caso non credo si possano disputare neanche playoff e playout”.

