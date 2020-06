Serie A, Cairo contro l’algoritmo: “E’ l’antitesi del calcio”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha duramente criticato l’ipotesi dell’algoritmo per concludere la stagione: “Lo sport è bello perché è imprevedibile, come il Milan che vince 3 a 0 con il Liverpool e nel giro di pochi minuti perde la partita. O la Juve che perde lo Scudetto col Perugia, l’Inter che lo perde nel 2002 al rush finale. Queste emozioni non può ridarle un algoritmo. È molto pericoloso parlare di algoritmi oggi, sarebbe come applicare una misura matematica che non esiste nel calcio. Reputo l’algoritmo l’antitesi di questo sport”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live