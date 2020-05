Serie A alle 16.30? Castellacci: “Fa troppo caldo, puntiamo su altre fasce orarie”

MILANO – Una delle proposte avanzate riguardo alla ripresa della Serie A, è di far disputare alcune partite alle 16.30. Idea che ha suscitato subito grandi polemiche, con l’Associazione Italiana Calciatori che reputa impensabile giocare a quell’ora in estate. Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, si è espresso negativamente anche Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e attuale presidente dei medici sportivi italiani.

IL SUO COMMENTO – “È difficile giocare a quell’ora, in estate fa davvero molto caldo. Mi ricordo il Mondiale in Brasile nel 2014, in cui giocammo persino ad ora di pranzo con un tasso di umidità del 90%. Sono climi difficili da sopportare. Sinceramente punterei su altre fasce orarie”.

