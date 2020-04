Serginho sulla finale di Manchester: “Bravi a gestire la pressione. Il rigore? Sapevo già come calciarlo”

MILANO – Nel format ‘A chat with the legends’, realizzato dal Milan tramite la propria applicazione ufficiale, l’ex terzino Serginho ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Champions League vinta nel 2003 all’Old Trafford di Manchester, contro la Juve: “La squadra si era preparata benissimo e c’era grande concentrazione. Mister Ancelotti fu molto preciso e determinato nelle cose da dirci. In finale di solito vince chi ha meno tensione e noi abbiamo sofferto poco la pressione, perché eravamo una squadra preparata per la vittoria. Entrai al posto di Pirlo e il cambio è stato curioso, però alla fine è andata bene. I rigori? Ero molto sicuro di come l’avrei battuto. Per la lista dei rigoristi Ancelotti aveva già in mente alcuni giocatori ed io ero il primo, però se si fosse andati ad oltranza ci sarebbe stata qualche difficoltà, poiché qualcuno non se la sentiva. Il mio rigore non l’ho deciso durante la camminata dal centrocampo al dischetto, ma già sapevo come e dove calciarlo”.

