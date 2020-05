Serginho: “Il Milan era il mio sogno, rifiutai un’altra squadra italiana pur di andarci”

MILANO – L’ex terzino rossonero Serginho, al Milan dal 1999 al 2008, ha rilasciato un’interessante intervista a Carlo Pellegatti attraverso una diretta Instagram.

SUL SUO ARRIVO – “Nel ’99 venne Braida a vedermi giocare in Brasile, con il San Paolo, nella semifinale della coppa brasiliana. All’andata feci due gol mentre al ritorno non giocai per infortunio. Il giorno dopo ci incontrammo di persona. In quel momento però il San Paolo aveva lo sponsor ‘Cirio’, così come la Lazio, che infatti aveva il diritto di prelazione su ogni calciatore del San Paolo. Però io decisi di andare al Milan, poiché era il mio sogno sin da bambino”.

SUL DERBY VINTO 6-0 – “Vivere in prima persona quella serata è stato magico. Mai avrei pensato di vincere con quel risultato, anche perché la squadra non stava attraversando un momento brillantissimo”.

SULLO SCUDETTO DEL 2004 – “La squadra era molto forte, ma penso che avremmo potuto vincere ancora di più in Italia. Il nostro pensiero non era tanto il campionato, quanto fare la storia in Champions League. Noi sentivamo le grandi partite in Serie A, ma contro le piccole facevamo fatica perché avevamo il pensiero rivolto alle partite europee. Abbiamo fatto sicuramente tanto, ma potevamo fare di più”.

