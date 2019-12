Serafini: “Ieri nei fatti Leao ha fatto vedere di non avere limiti”. E su Kessié…

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto il giornalisti Luca Serafini che ha commentato l’ingresso in campo Rafael Leao nel match di ieri contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: “Invece di twittare: ‘Nessuno ha il diritto di determinare i tuoi limiti’ (post su Instagram del portoghese risalente ad una settimana fa n.d.r.), ha fatto vedere di non avere dei limiti nei fatti, prendendo un palo e una traversa in 10 minuti dopo essere entrato dalla panchina. Kessié è andato in panchina e adesso è un altro giocatore, nell’atteggiamento“.