Se parte Ricardo Rodriguez si valuta Juan Jesus

MILANO – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport 24, riporta come tra Milan e Napoli ci sia ancora distanza per il trasferimento in azzurro di Ricardo Rodriguez. La squadra di Gattuso punta a un prestito con diritto di riscatto mentre Maldini e Boban puntano a una cessione a titolo definitivo o a un prestito con diritto di riscatto. Qualora il club di via Aldo Rossi dovesse riuscire a trovare l’accordo la cessione dello svizzero, la dirigenza proverà a convincere la Roma a cedergli Juan Jesus in prestito, con i giallorossi che preferirebbero monetizzare.