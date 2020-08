Se Ibrahimovic resta, il Milan non investirà su una prima punta

MILANO – La sempre più certa permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe cambiare i piani di mercato dei rossoneri. Infatti il club, secondo quanto riportato da “Tuttosport” non vorrebbe affiancare allo svedese un’altra punta, puntando su quelle già presenti in organico. Il discorso, naturalmente, potrebbe cambiare qualora non venisse trovato l’accordo con Ibra e il suo entourage.

