Sconcerti: “Ripresa Serie A, situazione adatta al Milan”

MILANO – Tramite il Corriere della Sera, Mario Sconcerti, noto giornalista, si è espresso sulla ripresa del campionato che, secondo lui, potrebbe rivelarsi particolarmente favorevole al Milan di Pioli: “Mi sembra una situazione adatta ad una squadra come il Milan, giovane e di buona qualità. Non per sostituire l’Atalanta in zona Champions League, ma per portare avanti il suo discorso di leggerezza. Verrà avanti anche il Napoli, ormai però in una zona sicura”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live