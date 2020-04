Sconcerti: “Ripresa campionato? Il calendario dipende dal virus, non dalle discussioni”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha provato a fare luce sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano: “Credo che il calcio stia usando questa nenia del calendario come unico argomento, come se fosse calciomercato. Essendoci per molti media un argomento solo, la cosa viene moltiplicata e diventa una noia mortale. Se sulle trattative una base reale c’è sempre, qui dipende solo dal virus e non da tutti quelli che discutono. La cosa più normale è aspettare il giorno zero e darsi due settimane di sicurezza in seguito”.

