Schillaci: “Serie A? Giusto ricominciare, ma è come se si ripartisse da zero”

MILANO – Intervenuto ai microfoni de ‘La Stampa’, l’ex attaccante Salvatore Schillaci si è espresso a favore della ripartenza del campionato, auspicata anche dal presidente della Figc Gravina: “Ritengo che sia giusto ricominciare a giocare, l’Italia deve ripartire. Adottiamo tutte le misure di sicurezza possibili, però una ripresa è necessaria per impedire il crollo economico. Il calcio è una delle industrie fra le più importanti e le più amate. Bisogna pian piano riavviare tutte le attività, convivendo con il virus. Per la ripresa del campionato servirà comunque una nuova preparazione, bisognerà ritrovare condizione e stimoli. La classifica traccia gerarchie chiare, però è come se si ripartisse da zero”.

