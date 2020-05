Scaroni: “Baresi grande uomo, 60 anni sono solo l’inizio…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Franco Baresi: “Sessant’anni sono appena un inizio per una persona in gamba come te. Non ci siamo mai conosciuti quando giocavi, anche se ti vedevo solcare i campi di calcio con enorme ammirazione. Ti vedo ancora con ammirazione oggi, per la tua dignità e per il tuo comportamento sempre corretto e leale come eri una volta. Sei sempre stato un grande uomo in campo e fuori. Ti mando un abbraccio affettuoso”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...