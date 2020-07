Scarnecchia: “Il Milan va forte, ma è dura arrivare al quinto posto”

MILANO – L’ex calciatore rossonero Roberto Scarnecchia, ai microfoni di TMW ha parlato della lotta per l’Europa League: “Il Milan va forte, ma è ancora dietro e la Roma è in un buon momento a livello di risultati, dato che ha vinto le ultime tre partite di fila. E’ vero che i rossoneri hanno ripreso il Napoli, però è ancora tutto in divenire e non sarà semplice riuscire a centrare il quinto posto”.

